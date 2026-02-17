شكرا لقرائتكم خبر أمانة نجران تهيئ 28 ملعبا رياضيا في الأحياء استعدادا لشهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة نجران تجهيز وتهيئة 28 ملعبا رياضيا في عدد من الأحياء، ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان؛ وذلك بهدف توفير بيئة رياضية آمنة ومهيأة لممارسة الأنشطة البدنية خلال الفترة المسائية، وتعزيز نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع.

وأوضحت الأمانة أن أعمال التهيئة شملت 18 ملعب نجيل صناعي، و9 ملاعب بأرضيات ربر مطاطي، وملعبا واحدا نجيل طبيعي، بـ16 مقاسا مختلفا بمساحة إجمالية تبلغ 32,709م²، وفق معايير فنية تضمن السلامة وجودة الاستخدام، مع استكمال أعمال الإنارة والصيانة وتهيئة المرافق المحيطة لاستقبال المرتادين خلال الفترة المسائية، بما يواكب الإقبال المتزايد على ممارسة الرياضة خلال ليالي الشهر الفضيل.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن أعمال تهيئة الملاعب شملت أحياء الفيصلية، والخالدية، والفهد، والأمير مشعل، والصفاء، والعريسة، وسقام، وأبا رشاش، والحمر، ورير، ومراطة، والخرعاء، والقعصوم؛ وفق معايير جودة عالية تراعي التكامل مع المشهد الحضري، ويواكب مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، في دعم الأنشطة المجتمعية، وتهيئة المساحات العامة لتكون متنفسا صحيا وآمنا للشباب والأهالي، وتفعيل المرافق البلدية لخدمة المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحي لمختلف الفئات العمرية، خصوصا خلال ليالي الشهر الفضيل.