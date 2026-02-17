شكرا لقرائتكم خبر ملتقى أبها للاستثمار العقاري يستعرض الممكنات التشريعية وفرص النمو بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد «ملتقى أبها للاستثمار العقاري» الذي نظمته الغرفة التجارية بأبها، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وبشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة، إقامة عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في قطاعي التطوير والاستثمار العقاري.

وتناولت الجلسات مستقبل الاستثمار العقاري في منطقة عسير، واستشراف تحولات السوق والفرص النوعية الواعدة، إضافة إلى مناقشة أبرز الممكنات التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة القطاع ورفع تنافسيته، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة.

واستعرض المشاركون مشاريع عقارية كبرى تمثل رافدا للتنمية الشاملة، وتسهم في توسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، دعمًا لمستهدفات هيئة تطوير منطقة عسير الرامية إلى ترسيخ مكانة عسير وجهةً استثمارية وسياحية رائدة على مستوى المملكة، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.