أمانة مكة تكثف حملاتها الرقابية والتوعوية على المنشآت الغذائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية والتوعوية على المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء مكة المكرمة، وخاصة المنطقة المركزية، ضمن استعداداتها لموسم شهر رمضان 1447هـ؛ بهدف تعزيز سلامة الغذاء ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية، بما يضمن بيئة غذائية آمنة للسكان والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

ونفذت الفرق الميدانية التابعة للأمانة خلال الفترة الماضية 3,474 زيارة رقابية شملت المحال الغذائية والمطاعم والأسواق التجارية والمنشآت المرتبطة بالصحة العامة، للتأكد من سلامة المواد الغذائية، واستمرارية جاهزية المنشآت، ومدى التزامها بالاشتراطات البلدية والمعايير الصحية المعتمدة.

وقامت الأمانة بسحب 1,226 عينة غذائية من مختلف المنشآت لإخضاعها للفحص المخبري والتحقق من مطابقتها لمعايير الجودة وسلامة الغذاء، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف إلى رفع مستوى الثقة في المنتجات الغذائية المقدمة خلال الموسم.

وفي جانب التوعية، نفذت الأمانة 166 زيارة توعوية وتثقيفية استهدفت العاملين في المنشآت الغذائية والمجمعات التجارية؛ بهدف تعزيز الوعي بالممارسات الصحية السليمة، وتحسين المظهر العام للعاملين، والالتزام بالنظافة الشخصية وإجراءات الوقاية، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات العالمية في نظافة المنشآت والمعدات والأدوات.

كما شملت الحملات فحص العاملين والأسطح باستخدام أجهزة الكشف السريع، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية الموجهة للعاملين والمستهلكين، ورفع مستوى الوعي الرقابي لدى المراقبين الميدانيين، بما يضمن تعزيز الرقابة الفعالة خلال الموسم.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية الأنشطة الغذائية في مكة المكرمة، وضمان تقديم خدمات غذائية آمنة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن، وتواكب كثافة الإقبال خلال شهر رمضان.