جمعية سفراء الأدب المهنية بالوجه تنظم أمسية ثقافية بعنوان «رحلتي مع الكلمة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت جمعية سفراء الأدب المهنية بمحافظة الوجه، أمسية ثقافية بعنوان «رحلتي مع الكلمة»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقصة القصيرة، بحضور عدد من المهتمين بالأدب والثقافة بالمحافظة.

وتناولت الأمسية أهمية القراءة في بناء الوعي وتنمية الفكر، ودورها في صقل موهبة الكاتب وتعزيز قدراته الإبداعية، وضرورة وجود الشغف لدى الكاتب مع الإصرار والمثابرة، إلى جانب كيفية التعامل مع الكتاب بوصفه مصدرا للمعرفة ورافدا أساسيا لتطوير المهارات.

وشهدت الأمسية تفاعلا من الحضور من خلال المداخلات والنقاشات التي أثرت اللقاء، مؤكدين أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم الحراك الثقافي بالمحافظة وتعزيز الاهتمام بالأدب والقراءة.