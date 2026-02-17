شكرا لقرائتكم خبر وزارة الحج والعمرة تستعرض أبرز جهودها في خدمة ضيوف الرحمن خلال 2025م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت وزارة الحج والعمرة حصيلة أبرز جهودها خلال 2025م، مؤكدة أن ذلك جاء نتيجة عمل مؤسسي متكامل ركز على رفع جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة التشغيل، والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، واتساقا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن ما تحقق جاء ثمرة لتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، والتوسع في الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة، التي دعمت الاستدامة التشغيلية ورفعت جاهزية منظومتها لموسمي الحج والعمرة، إضافة إلى الاستعداد المبكر والمنظم لموسم الحج، بتخطيط يبدأ مباشرة بعد انتهاء الموسم، وفق جداول زمنية واضحة ومحددة؛ مما أسهم في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن عبر خدمات أكثر جودة ومرونة أسهمت في تقليل الوقت والجهد، ورفع مستويات الرضا في مختلف مراحل الرحلة.

وبينت الوزارة أن 2025م شهد زيادة في أعداد المعتمرين بأكثر من الضعف مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، بنسبة رضا بلغت 94%، مع تحقيق أكثر من 92% في مؤشر جودة الخدمات لموسم العمرة لعام 1447هـ حتى الآن؛ مما يعكس نجاح الخطط التشغيلية والتوعوية والتنظيمية التي نفذت في مختلف مراحل رحلة ضيف الرحمن، في حين قفز مؤشر الرضا العام في موسم الحج الماضي 1446هـ من 74% في العام 2022 ليصل إلى 91%، مع تحقيق أكثر من 92% في مؤشر الجودة العامة لخدمات الحج.

وفي إطار التعاون الدولي، جرى الانتهاء المبكر من حجز مخيمات أكثر من مليون حاج بدعم من مسرعة التعاقدات خلال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة، وذلك قبل أكثر من 40 يوما من الموعد النهائي للتعاقد على حزم الخدمات الأساسية؛ بما أسهم في رفع مستوى الجاهزية والتنظيم المبكر للموسم، فيما جرى توقيع اتفاقيات ترتيبات شؤون الحجاج مع 77 مكتبا لشؤون الحج مرتين خلال العام؛ الأولى على هامش مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الرابعة في يناير 2025 لموسم حج 1446هـ، والثانية خلال النسخة الخامسة في نوفمبر 2025 لموسم حج 1447هـ.

وفي جانب الإعلام والتوعية، جرى تنفيذ مبادرة الحقائب التوعوية المخصصة للدول، التي هدفت إلى إعداد مواد إرشادية تراعي الفروق الثقافية والسلوكية للحجاج من مختلف الدول، باستخدام أدوات تعليمية وتوعوية مبتكرة، حيث شملت إعداد 20 حقيبة توعوية بـ14 لغة، وبأكثر من 135 صفحة لكل دليل، مع تحقيق نسبة وصول واستهداف للمحتوى بلغت 94% من حجاج دول الخارج.

وفي محور التحول الرقمي، جرى إصدار أكثر من 12.4 مليون تأشيرة عمرة لمستفيدين من 172 دولة عبر منصة «نسك مسار»، فيما تجاوز عدد مستخدمي تطبيق «نسك» 40 مليون مستخدم؛ ليصبح الأكبر في المملكة من حيث عدد المستخدمين، كما قدمت بطاقة «نسك» خدماتها لأكثر من 1.6 مليون حاج خلال موسم الحج الماضي لعام 1446هـ، مع تسجيل 5 ملايين قراءة؛ مما أسهم في تحسين إدارة الحشود وتيسير الخدمات، في حين حققت الوزارة مستوى متمكن بنسبة 73% في مؤشر كفاءة المواقع الالكترونية والمحتوى الرقمي، والذي تصدره هيئة الحكومة الرقمية بشكل سنوي، إلى جانب حصول الوزارة على 6 شهادات آيزو دولية للسنة السادسة على التوالي في جودة وحوكمة الخدمات الرقمية.

وفي جانب المبادرات الإنسانية والمجتمعية، نفذ فريق السعادة أكثر من 3 آلاف مبادرة ميدانية، استفاد منها نحو 350 ألف حاج ومعتمر، في حين أسهمت مراكز «نسك عناية»، وعبر أكثر من 300 نقطة خدمة موزعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في خفض حالات التوهان بنسبة 68%، وتقديم الدعم المباشر لضيوف الرحمن، فضلا عن المساهمة في تحسين تجربة ما يزيد على 270 ألف حاج، بنسبة وصول بلغت 87%، في إطار نهج يعتمد على الرصد الميداني والمعالجة الفورية.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، نفذت الوزارة برامج تدريبية واسعة النطاق شملت أكثر من 319 ألف مقعد تدريبي للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ، توزعت بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، فيما تجاوز عدد المقاعد التدريبية المخصصة لتدريب الحجاج مليون مقعد، نفذت في 30 دولة وبـ12 لغة، في خطوة تعكس حرص الوزارة على رفع مستوى الجاهزية والوعي قبل الوصول إلى المملكة.

وعززت الوزارة مكانتها في الابتكار والتميز المؤسسي بحصولها على الاعتماد بوصفها منظمة حكومية مبتكرة بمستوى متقدم من المعهد الدولي للابتكار (GInI)، إضافة إلى نيلها عددا من الجوائز العالمية، في الرقمنة، وإدارة الأصول والمرافق، وتحليلات رؤى العملاء، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 6 جهات حكومية في مؤشر البيانات الوطني «نضيء»، إضافة إلى حصولها، للمرة الثالثة على التوالي، على مرحلة الإبداع في ملتقى الحكومة الرقمية، وجائزة الارتباط الوظيفي.

وأكدت الوزارة، في ختام بيانها، مواصلة الجهود والعمل لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن نهج تطويري مستدام، يقوم على التكامل بين الجهات، وتوظيف الحلول الرقمية، وتعزيز الابتكار، بما يضمن تقديم تجربة ثرية وميسرة لضيوف الرحمن، ويرسخ مكانة المملكة الرائدة عالميا في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.