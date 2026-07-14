سعر سهم أمريكانا (6015) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-07-2026

اكتسى سعر سهم شركة مهارة للموارد البشرية (1831) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 5.43 ريال، وجاءت تلك المكاسب القوية على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 5.43 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 5.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد