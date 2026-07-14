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سعر اليورو مقابل الدولار يشهد ضغوط فنية متزايدة – توقعات اليوم – 14-07-2026

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  • سعر اليورو مقابل الدولار يشهد ضغوط فنية متزايدة – توقعات اليوم – 14-07-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الدولار يشهد ضغوط فنية متزايدة – توقعات اليوم – 14-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-13 16:12 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ليصل السعر إلى مستوى الدعم النفسي 4,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السعر في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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