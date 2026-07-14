سعر النفط الخام يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 14-07-2026

واصل سعر الفضة (SILVER) هبوطه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم المحوري 57.00$، وهو المستوى الذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

ويتحرك السعر بمحاذاة خط ميل هابط يعزز من استقرار هذا المسار، بالتزامن مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل مقاومة ديناميكية تحد من فرص التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة، وتبقي هذه العوامل الفنية الضغوط البيعية قائمة، مع ترجيح استمرار الاتجاه الهابط خاصة في حالة كسره للدعم الحالي.