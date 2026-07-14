سعر الفضة يصل إلى هدفنا السعري – توقعات اليوم – 14-07-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على سلسلة من الخسائر المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

وفي المقابل تواصل مؤشرات القوة النسبية إرسال إشارات سلبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعكس استمرار ضعف الزخم الشرائي وعدم قدرة المؤشرات حتى الآن على إحداث ارتداد مؤثر، وبناءً على ذلك تبقى فرص استمرار الضغوط البيعية قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم ينجح السعر في استعادة التداول أعلى مستويات المقاومة الفنية المهمة.