سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 14-07-2026

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة المهم 79.00$، وهو المستوى الذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، مستفيداً من استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير.

ويواصل السعر تلقي الدعم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من قوة الزخم الشرائي، بالتزامن مع استمرار الإشارات الإيجابية الصادرة عن مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وقد يدفع ذلك إلى بعض التباطؤ أو جني الأرباح على المدى القصير، إلا أن الاتجاه التصحيحي الصاعد يظل قائماً ما دام السعر يحافظ على تداولاته أعلى مستويات الدعم الرئيسية.