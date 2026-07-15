انت الان تتابع خبر الزيدي يستقبل وزير الخارجية الاردني ويتلقى دعوة لزيارة الاردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، ان الزيدي "استقبل بمقر اقامته في واشنطن، وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، وذلك على هامش زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الاميركية، حيث تلقى خلال اللقاء دعوة رسمية من جلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني لزيارة المملكة".وجرى خلال اللقاء "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وإمكانية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، والمضي بتنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة وانجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين".

وتناول اللقاء "بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، من خلال دعم الخيارات الدبلوماسية في حل النزاعات".

من جانبه، نقل وزير الخارجية الاردني "تحيات عاهل المملكة الاردنية الهاشمية لرئيس مجلس الوزراء، وأكد حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة وتطوير العلاقات بين البلدين".

