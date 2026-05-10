تكنولوجيا: شاومي تؤكد إطلاق هاتف ريدمي A7 الاقتصادي عالميا بمواصفات محسنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي عن خططها لإطلاق هاتف جديد مخصص للفئة الاقتصادية عالميا وهو هاتف ريدمي A7 4G الذي بدأ بيعه بالفعل في الهند منذ منتصف شهر أبريل الماضي وتبعته نسخة البرو بعد أسبوع واحد تقريبا ورغم أن نسخة ريدمي A7 برو 4G لا تزال حصرية للسوق الهندي حتى الآن إلا أن شاومي تبيع بالفعل نسخة ريدمي A7 برو 5G عالميا بسعر يقدر بحوالي 119 دولارا وقد أكدت الشركة ظهور الهاتف الجديد على موقعها العالمي مما يشير إلى اقتراب توفره للمستخدمين خارج الهند بمواصفات متوازنة تلبي احتياجات الاستخدام اليومي الأساسي بأسعار تنافسية للغاية كعادة سلسلة A الشهيرة التي تحقق نجاحا كبيرا في الأسواق الناشئة والدولية

ويأتي الهاتف الجديد بمواصفات تقنية جيدة لهذه الفئة حيث يضم شاشة كبيرة بمقاس 6.88 بوصة تدعم معدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز لضمان تجربة تصفح سلسة مع ذروة سطوع تصل إلى 450 شمعة ويعمل الجهاز بواسطة معالج Unisoc T7250 لتقديم أداء مستقر وموثوق ولضمان تشغيل التطبيقات الأساسية والواجهة بكفاءة تم تزويد النسخة العالمية بسعة 3 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت من نوع eMMC 5.1 كما يحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 5200 مللي أمبير لضمان استمرار العمل لفترات طويلة وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط الصور البسيطة بوضوح كاف يناسب الاستخدامات اليومية المختلفة

و ستوفر شاومي الهاتف باللونين الأسود والأزرق السماوي المتوفرين في الهند بالإضافة إلى لون ثالث حصري للسوق العالمي وهو الأرجواني الأوركيد لتقديم خيارات جمالية أكثر تنوعا للمستخدمين ومن المتوقع بناء على الأسعار المعتمدة في الهند أن يصل سعر هاتف ريدمي A7 4G في منطقة اليورو إلى حوالي 109 يورو ورغم تأكيد وجوده على الموقع العالمي إلا أن الموعد الدقيق لبدء توفره في المتاجر لا يزال غير محدد بدقة حتى الآن ليبقى المستخدمون في انتظار الإعلان الرسمي النهائي الذي سيكشف عن تفاصيل التوفر في كل دولة على حدة وهو ما سيوفر خيارا مثاليا للباحثين عن هاتف عملي بسعر منخفض جدا ومواصفات عصرية متميزة بمعدل تحديث عالٍ للشاشة وبطارية ضخمة