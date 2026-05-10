تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا جديدا مقاس 14 بوصة بمعالجات إنتل وبطارية 70 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو حاسوبا محمولا جديدا مقاس 14 بوصة يتميز بمعالجات إنتل لونار ليك حيث يأتي جهاز Yoga Slim 7i Aura Editionالذي يحمل الرمز 14ILL11 مزودا ببطارية قوية تبلغ سعتها 70 واط في الساعة ويتبنى التصميم العام لتحديثات بانثر ليك لهذا العام ولكن مع استخدام معالجات طرازات الجيل 10 الأقدم وبهذه الخطوة وسعت لينوفونطاق سلسلتها بإضافة المزيد من طرازات الجيل 11 وتأتي هذه الإضافة بعد أن استبدلت الشركة طرازات الجيل 10 في شهر مارس خلال مؤتمر الهواتف العالمية لعام 2026 حيث صرحت حينها أن معالجات إنتل بانثر ليك كانت واحدة من التغييرات الرئيسية والمهمة في أجهزة هذا العام

ولسبب غير معروف قررت لينوفو الآن تعقيد خيارات هذه السلسلة بعض الشيء من خلال إعادة تقديم خيارات معالجات إنتل لونار ليك التي كانت موجودة في طرازات الجيل 10 والتي تباع حاليا بحوالي 1199 دولارا وتتوفر هذه الأجهزة حاليا في أوروبا فقط إلا أن موقع لينوفو يشير إلى أنها ستكون متاحة في مناطق أخرى قريبا وتقصر لينوفو هذا الإصدار حاليا على سعة 16 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية مقترنة بمعالج كور ألترا 5 226V أو كور ألترا 7 256V رغم وجود تقارير تؤكد قدوم نسخ بسعة 32 جيجابايت ويمكن تخصيص مساحة التخزين بين 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت مع شاشة أوليد بدقة 1200 بكسل وسطوع 400 شمعة ومعدل تحديث 60 هرتز فقط على عكس إصدار 14IPH11 الذي يقدم خيارات شاشة أوليد بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتز

وتستمر الشركة في تزويد هذا الإصدار ببطارية سعتها 70 واط في الساعة داخل هيكل تبلغ أبعاده 312 x 221 x 13.9 mm مليمتر ويقال إنه يزن أكثر بمقدار 20 جراما مقارنة بالبدائل التي تعمل بمعالجات بانثر ليك ويتميز هذا الطراز الجديد بأنه أرخص بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بإصدار 14IPH11 في الأسواق الأوروبية حيث يباع بسعر 828 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة ويتراوح سعره بين 962 و 1149 يورو في منطقة اليورو ورغم هذا السعر المنخفض يقدم هذا الجهاز أداء رسوميا متفوقا على نظيره 14IPH11 بينما يقدم أداء متقاربا جدا ومنافسا في أعباء عمل المعالج المركزي ليكون خيارا ممتازا للباحثين عن القيمة مقابل السعر