تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن شاحن حاسوب محمول مدمج مخصص للألعاب بقوة 300 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد لينوفو لعقد حدث إطلاق ضخم في الصين والمقرر إقامته في 19 مايو 2026 حيث ستكشف لينوفو خلال هذا الحدث المنتظر عن مجموعة من المنتجات الجديدة والمبتكرة فبعد أن أكدت سابقا إطلاق 2 من الأجهزة اللوحية وهاتف جميعها تحمل العلامة التجارية ليجيون المخصصة للألعاب شوقت لينوفو لمنتجات أخرى جديدة كليا وتم الكشف الآن عن أن محول طاقة متطورا بتقنية نتريد الجاليوم سيتم إطلاقه أيضا في نفس الحدث ليكون شاحنا مدمجا وقويا لأجهزة الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب بقوة تصل إلى 300 واط ويأتي مزودا بكابل مدمج لتسهيل الاستخدام

ويتميز شاحن ليجيون الجديد هذا بقدرة إخراج تبلغ 300 واط وبفضل تصنيف الشحن السريع هذا فإنه سيكون متوافقا مع جميع أجهزة الحواسيب المحمولة الحديثة التي تحمل علامة ليجيون التجارية ليضمن تزويدها بالطاقة اللازمة لتشغيل المكونات الداخلية القوية بما في ذلك أي ذاكرة عشوائية متطورة لمعالجة الألعاب الثقيلة وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المحول يختلف تماما عن محول أونر الذي تم إطلاقه مؤخرا بقوة 360 واط والذي يتوافق مع حواسيب محمولة من شركات أخرى ويأتي مزودا بكابلات منفصلة لطرازات ليجيون بينما سيعمل شاحن لينوفو القادم حصريا مع حواسيب الشركة نظرا لاحتوائه على كابل مدمج وغير قابل للفصل

وتعطي الصورة التشويقية تلميحا واضحا لعامل الشكل المدمج الذي يتميز به الشاحن الجديد والذي يجعله سهل الحمل والتنقل ورغم هذا التصميم العملي فإن المحول يأتي مزودا بقابس من النوع الأول وهو النوع الأكثر شيوعا واستخداما في الصين ورغم أن لينوفو أطلقت سابقا شواحن ليجيون بقوابس عادية تحتوي على 2 سن إلا أن أيا منها لم يسجل ظهورا رسميا في السوق العالمية ولذلك فإن فرص طرح هذا الشاحن بقوة 300 واط في الأسواق العالمية تبدو ضئيلة جدا ومع ذلك تظل هذه المحولات القوية متاحة عادة للاستيراد عبر منصات مثل علي إكسبريس تماما كما هو الحال مع طراز C245W الذي يباع حاليا بسعر يبلغ 51.94 دولارا أمريكيا