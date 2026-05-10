قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة.. تكامل لوجستي وتقنيات عالمية لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة عنصرا محوريا ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تكامله مع مختلف وسائل النقل وارتباطه المباشر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ بما يسهم في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم حج 1447هـ، وتعزيز انسيابية الحركة، ورفع كفاءة تجربة الحاج منذ وصوله إلى المملكة حتى مغادرته.

وتشهد محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة خلال هذه الأيام ذروة تشغيلية متصاعدة، تزامنا مع توافد الحجاج إلى المدينة المنورة ومغادرة أفواج أخرى إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وسط كثافة عالية في الرحلات القادمة والمغادرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن.

وأوضح المتحدث الرسمي للخطوط الحديدية السعودية «سار» خالد بن يوسف الفرحان، أن الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم حج هذا العام تتضمن تشغيل أكثر من 5300 رحلة، وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد لنقل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بالمحطات الرئيسة في جدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وبين الفرحان أن الأسطول التشغيلي لقطار الحرمين السريع يضم 35 قطارا، بسعة تصل إلى 417 مقعدا للقطار الواحد، فيما يعد القطار من أسرع القطارات في العالم بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم في الساعة، ويختصر زمن الرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نحو ساعتين و15 دقيقة، بما يعزز كفاءة التنقل بين المدينتين المقدستين خلال الموسم. وأشار إلى أن عدد الرحلات اليومية سيصل خلال أوقات الذروة إلى أكثر من 140 رحلة يوميا، فيما ستشهد محطة المدينة المنورة رحلة وصول أو مغادرة كل 25 إلى 30 دقيقة، بما يسهم في تلبية الطلب المرتفع وتسهيل تنقل الحجاج.