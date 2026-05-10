تكنولوجيا: هواوي تكشف عن هاتف نوفا 15 ماكس ببطارية 8500 مللي أمبير وشاشة ساطعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسميا عن هاتفها الجديد نوفا 15 ماكس جنبا إلى جنب مع ساعتها الذكية ووتش فيت 5 برو وجهازها اللوحي MatePad Pro Max ليقدم هذا الهاتف المتوسط ميزات مثيرة للاهتمام تتضمن بطارية عملاقة وزرا قابلا للبرمجة وشاشة أوليد شديدة السطوع ويتميز الجهاز بتصميم أنيق أصبح معتادا ومألوفا لشركة هواوي مع وحدة كاميرا دائرية كبيرة في الخلف والتي تضم في هذا الطراز كاميرا رئيسية بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة 1.9 وكاميرا ثانوية متواضعة بدقة 2 ميجابكسل لتقديم أداء تصويري مناسب للفئة المتوسطة التي يستهدفها هذا الإصدار

ويبلغ سمك الهاتف الجديد 7.98 مليمتر بينما يزن 232 جراما مما يجعله ثقيلا بعض الشيء وهو أمر يرجع بشكل رئيسي إلى بطاريته الضخمة التي تبلغ سعتها 8500 مللي أمبير والتي صممت لتقديم عمر بطارية استثنائي حيث تكفي لتوفير 25 ساعة من الملاحة المستمرة عبر نظام تحديد المواقع العالمي وحتى 48 ساعة من المكالمات الهاتفية المتواصلة وتدعم هذه البطارية الجبارة الشحن السريع بقوة تصل إلى 40 واط عبر منفذ USB-C ولضمان معالجة مهام النظام بكفاءة والتعامل مع الميزات المتقدمة دون أي بطء سيعتمد الهاتف بالتأكيد على سعة كافية من أي ذاكرة عشوائية حديثة

و يأتي الهاتف بشاشة أوليد رائعة يبلغ مقاسها 6.84 بوصة بدقة عرض تبلغ 2756 في 1272 بكسل وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع ذروة سطوع لتقنية HDR تصل إلى 4000 شمعة ومن أبرز ميزات الهاتف زر إكس القابل للبرمجة والذي يشبه إلى حد كبير زر الإجراءات في هواتف آيفون 17 التي تباع بحوالي 800 دولار حيث يمكن تخصيصه لتشغيل المصباح أو الاتصال بجهة اتصال محددة ويعمل الجهاز بواجهة مستخدم EMUI 14.2 ورغم عدم الكشف عن نوع المعالج كالمعتاد فمن المرجح استخدام شريحة كيرين من هايسيليكون وأكدت الشركة إطلاق الهاتف عالميا دون تحديد الأسعار بعد