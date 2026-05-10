تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوب ألعاب محمولا جديدا بشاشة 15 بوصة ووحدات معالجة رسومية بقوة 115 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو أخيرا حاسوبها المحمول الاقتصادي الجديد المخصص للألعاب عالميا بعد مرور أكثر من 4 أشهر على الكشف عنه لأول مرة ورغم وصوله إلى أوروبا في أواخر شهر يناير فقد استغرق طراز LOQ 15 الذي يحمل الرمز 15APH11 بضعة أشهر إضافية للوصول إلى أسواق أخرى مثل أستراليا وأمريكا الشمالية ويمكن للمستخدمين الآن شراء هذا الجهاز الرائع بأسعار تبدأ من 1599 دولارا في الولايات المتحدة و 2089 دولارا كنديا في كندا و 2339 دولارا أستراليا في أستراليا ليقدم تجربة لعب ممتازة ومحسنة بفضل التحديثات الجديدة التي تم إدخالها على هذا الجيل لتلبية احتياجات اللاعبين

ويحتفظ الجيل 11 بهيكل AMD Hawk Point ونفيديا بلاكويل الذي استخدمته الشركة في الجيل 10 ولكن مع زيادة إجمالي طاقة الرسومات لوحدات المعالجة الرسومية بنسبة 15% لترتفع من 100 واط إلى 115 واط ويأتي هذا الإصدار حصريا بمعالج رايزن 7 250 ثماني الأنوية مع 16 مسارا ولضمان تشغيل الألعاب الثقيلة بسلاسة يعتمد النظام على سعة ممتازة من أي ذاكرة عشوائية سريعة لمعالجة البيانات بالإضافة إلى تزويد الجهاز بمنفذ USB 4 المتطور بسرعة 40 جيجابت في الثانية وترقية أحد منافذ USB من النوع A لتلبية معيار الجيل الثاني مع الاحتفاظ بالمنافذ القياسية الأخرى

وللأسف تخلت الشركة عن خيار البطارية بسعة 80 واط في الساعة ليتوفر الجهاز ببطارية سعتها 60 واط فقط وتتبنى شاشات هذا الجيل نسبة أبعاد 16 إلى 10 مع توفر لوحة IPS بدقة 1200 بكسل ومعدل تحديث 165 هرتز وسطوع 300 شمعة حاليا مع خطط لإطلاق شاشة أفضل لاحقا ويباع الحاسوب بسعر 1369 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة و 1589 يورو في منطقة اليورو وتوفر لينوفو خيارات بطاقات رسومات GeForce RTX 5050 أو 5060 في أستراليا وكندا بتكلفة ترقية إضافية تشمل مضاعفة مساحة التخزين لتصل إلى 1 تيرابايت