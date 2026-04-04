تكنولوجيا: شاشات Redmi G المخصصة للألعاب من شاومي تنطلق بمعدلات تحديث فائقة وأسعار اقتصادية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي بهدوء مجموعة جديدة من شاشات الألعاب ذات الأسعار المعقولة لتقديم خيارات ممتازة للاعبين ذوي الميزانية المحدودة. وتأتي هذه الشاشات الجديدة لتنضم إلى التشكيلة الواسعة التي طرحتها شاومي عالمياً خلال الأشهر القليلة الماضية والتي شملت عدة طرازات متطورة، حيث تستهدف شاومي تعزيز حضورها في هذا السوق التنافسي، ورغم ذلك لا تزال شاشات Redmi G25 2026 و Redmi G25 2026 300Hz و Redmi G27q 2026 حصرية للسوق الصينية في الوقت الحالي.

ولا يوجد اختلاف جوهري كبير بين شاشتي Redmi G25 2026 و Redmi G25 2026 300Hz من حيث المواصفات الأساسية. وتتميز كلتا الشاشتين بلوحات من نوع IPS يبلغ مقاسها 25 بوصة لتقديم زوايا رؤية واسعة وألوان دقيقة، وتدعم كلتاهما دقة عرض تبلغ 1080p مع زمن استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية وتغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB لضمان تجربة بصرية ممتازة، بالإضافة إلى دعم سطوع يبلغ 400 شمعة في المتر المربع لتوفير إضاءة كافية أثناء اللعب.

ويكمن الاختلاف الرئيسي بين هاتين الشاشتين في معدل التحديث والسعر النهائي للمستهلك. ويصل معدل التحديث في الإصدار القياسي إلى 240 هرتزاً بينما يرتفع في الإصدار الأرقى ليصل إلى 300 هرتز لضمان سلاسة فائقة في الألعاب التنافسية السريعة، وتفرض شاومي رسوماً إضافية تبلغ 25% مقابل هذه الزيادة حيث يباع الإصدار القياسي بسعر يبلغ 599 يواناً صينياً أي حوالي 87 دولاراً أمريكياً، بينما يباع الإصدار الأسرع بسعر يبلغ 749 يواناً صينياً أي حوالي 109 دولارات أمريكية.

وتتصدر شاشة Redmi G27Q 2026 هذه المجموعة الجديدة كخيار أعلى في المواصفات والتكلفة لتلبية تطلعات اللاعبين المحترفين. وتأتي هذه الشاشة الرائعة بسعر يبلغ 1299 يواناً صينياً أي ما يعادل حوالي 189 دولاراً أمريكياً لتقدم مقابل هذا السعر معدل تحديث مذهلاً يبلغ 320 هرتزاً مع شاشة يبلغ مقاسها 27 بوصة، وتدعم دقة عرض أعلى تبلغ 2560 في 1440 بكسل مع الحفاظ على نفس السطوع الأقصى الذي يبلغ 400 شمعة وزمن الاستجابة السريع الذي يبلغ 1 مللي ثانية.

وتتبع شاومي عادةً استراتيجية محددة حيث لا تصدر شاشات الألعاب التي تحمل علامة ريدمي في الأسواق العالمية بل تعيد إطلاقها تحت علامتها التجارية الخاصة بشاشات الألعاب. ولذلك يتوقع الخبراء والمحللون إطلاق هذه الشاشات الجديدة عالمياً في وقت لاحق من العام الحالي لتوسيع قاعدة مستخدميها، حيث يرجح أن تشكل شاشات G25 بديلاً أكبر حجماً وأكثر تطوراً لشاشة G24i المخصصة للألعاب والتي تتوفر حالياً بسعر اقتصادي يبلغ 129 دولاراً أمريكياً.