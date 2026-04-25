تكنولوجيا: تسريبات تكشف تخطيط أبل لإطلاق هاتف آيفون بشاشة منحنية ومواصفات مذهلة في الذكرى العشرين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق هواتف آيفون في عام 2027 من خلال التحضير لتصميم مختلف وجديد كلياً يعتمد على شاشة خالية تماماً من الحواف وتتعاون أبل مع سامسونج لإنتاج شاشات مخصصة تتميز بانحناءات دقيقة جداً وصغيرة على الحواف الأربعة بدلاً من الانحناءات العميقة المعتادة في الشاشات الأخرى ويهدف هذا التصميم المبتكر إلى جعل الهاتف أكثر نعومة وراحة في اليد مع ضمان تجربة تمرير طبيعية وسلسة على الحواف لمنع أي تشوه بصري للمحتوى المعروض على الشاشة

وتشير أحدث التسريبات القادمة من الصين إلى أن أبل تسعى للتخلي عن طبقة الاستقطاب التقليدية الموجودة في معظم الشاشات الحالية عبر تبني تقنية متطورة من سامسونج تضع مرشح الألوان مباشرة على طبقة التغليف وتساعد هذه التقنية في تقليل السماكة الإجمالية للشاشة مع السماح بمرور المزيد من الضوء لزيادة السطوع وتقليل استهلاك الطاقة في نفس الوقت وللتغلب على مشكلة الانعكاسات الناتجة عن إزالة هذه الطبقة ستعتمد أبل على طلاء متطور مضاد للانعكاس مع دمج طبقة نشر ضوء بشكل مبتكر لضمان توزيع الإضاءة بالتساوي في جميع أنحاء الشاشة

وتطمح أبل من خلال هذه التقنيات لتقديم طراز رائد ومصنوع بالكامل من الزجاج دون أي فتحات أو شقوق مزعجة في الشاشة ورغم تباين آراء المحللين حول إمكانية جاهزية تقنية بصمة الوجه المدمجة تحت الشاشة بحلول عام 2027 إلا أن بعض التسريبات ترجح إمكانية تحقيق ذلك مع الإبقاء على فتحة صغيرة جداً للكاميرا الأمامية وتؤكد التقارير أن الشركة لا تزال تواصل اختباراتها المكثفة لتقنيات الكاميرا المخفية تحت الشاشة لتقديم جهاز مستقبلي يليق بهذه المناسبة التاريخية التي ينتظرها عشاق أبل بشغف كبير