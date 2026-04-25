جامعة الحدود الشمالية تسجل ارتفاعا في الاستشهادات العلمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت جامعة الحدود الشمالية نموا ملحوظا في عدد الاستشهادات العلمية المدرجة في قاعدة بيانات Web of Science، في إنجاز يعكس تطور منظومة البحث العلمي بالجامعة، وارتفاع جودة مخرجاتها الأكاديمية.

وأوضحت الجامعة أن عدد الاستشهادات ارتفع من 6,441 استشهادا في 2020 إلى 73,192 استشهادا في 2026، بزيادة تجاوزت 10 أضعاف خلال 6 أعوام، ما يعكس تنامي حضورها في المشهد البحثي على المستويين المحلي والدولي.

وبينت أنها عملت مؤخرا على إنشاء 4 مراكز بحثية متخصصة في مجالات الصحة والهندسة والتعدين والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب إطلاق برامج بحثية ومبادرات نوعية تستهدف أعضاء هيئة التدريس والمبتعثين، بهدف تعزيز النشر العلمي في قواعد البيانات العالمية وفق أعلى معايير الجودة والتنافسية، وتحقيق مخرجات بحثية ذات قيمة اقتصادية وابتكارية، وصولا إلى تسجيل براءات اختراع. وأكدت أن هذه الجهود تسهم في رفع جودة الإنتاج البحثي وتوثيقه في القواعد العالمية، وتعزيز إسهامات الباحثين، بما يدعم تحسين تصنيف الجامعة محليا ودوليا، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والخطة الاستراتيجية للجامعة.