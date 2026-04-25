شاهد بالصورة والفيديو.. قُدرت بملايين الجنيهات.. “جلابي” يرمي أموال طائلة على الفنانة فهيمة عبد الله في إحدى الحفلات والأخيرة تتفاعل معه بالضحكات

أثار مقطع فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال ساخرة من المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل غنائي أحيته المطربة فهيمة عبد الله, أظهر رجل أعمال يقتحم المسرح ويرمي أموال طائلة, على الفنانة. الأموال التي قدرها المتابعون بأنها ملايين الجنيهات نالت إعجاب المطربة, ما جعلها تتفاعل مع “الجلابي”, بالضحكات وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (مالك ما صريتي وشك المرة دي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

