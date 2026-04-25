شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع “السافنا” يكشف في بث مباشر حقيقة انشقاقه وإنضمامه للجيش

استضاف الناشط الداعم لمليشيا الدعم السريع, ساجد البدوي, في بث مباشر له عبر تطبيق “تيك توك”, القائد الميداني للمليشيا, علي رزق الله, الشهير بــ”السافنا”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أجرى “ساجد”, مداخلة مع رزق الله, بعد انتشار أنباء عن انشقاقه, عن الدعم السريع, واللحاق بالقائد الآخر النور قبة, الذي انشق مؤخراً. السافنا, في حديثه نفى انضمامه للقوات المسلحة, وحكومة بورتسودان, على حد تعبيره, وطالب الناشط ساجد, بتوصيل رسالته لكل متابعيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

