السودان يعلن رؤيته الاستراتيجية لمكافحة الملاريا بمناسبة اليوم العالمي للملاريا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، عن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للسودان لمكافحة المرض، مؤكداً التزامها بجعل الملاريا لا تمثل مشكلة كبرى للصحة العامة، والمضي نحو تحقيق هدف القضاء عليها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الاستراتيجية ترتكز على ضمان الوصول العادل والشامل لخدمات مكافحة النواقل عالية الجودة، والتوسع في التطعيم بلقاحات الملاريا، إلى جانب تعزيز الوقاية الكيميائية، والتشخيص الدقيق، وتوفير العلاج الفعال.

كما تشمل دعم نظام قوي لترصد الملاريا بما يضمن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مع تكثيف جهود المناصرة والتواصل لتغيير السلوك.

وأشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم عبر قيادة وطنية وتنسيق عابر للقطاعات، مدعوماً بشراكات فاعلة، مع الالتزام بمبادئ العدالة والمساءلة والمرونة، خاصة في البيئات الهشة، فضلاً عن تعزيز الابتكار والبحوث العملياتية لتحقيق التحسين المستمر.

وأكد البيان، في إطار مبادرة رئيس الوزراء للقضاء على الملاريا، استهداف القضاء على الوفيات التي يمكن الوقاية منها، وخفض معدلات الإصابة بنسبة 50% بحلول العام 2030، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وعلى رأسها النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تنشيط عمليات الرش داخل المنازل في المشاريع المروية، وتعزيز مكافحة الملاريا في المناطق الحضرية عبر معالجة الأطوار المائية، إلى جانب ضمان توفر الأدوية والفحوصات التشخيصية في جميع المرافق الصحية، وتقوية النظم الصحية على مستوى المجتمع.

كما شدد البيان على أهمية توسيع نطاق التطعيم ضد الملاريا وتحسين تغطيته، مع العمل على زيادة التمويل المحلي لدعم جهود المكافحة.

وأكد أن مكافحة الملاريا تتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات، وليس القطاع الصحي وحده، داعياً إلى تبني نهج قائم على الشراكة والمرونة والمساءلة لمواجهة التحديات.

واختتم البيان بتقديم الشكر للشركاء الوطنيين والدوليين، مشيراً إلى أن دعمهم المستمر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والقضاء على الملاريا في السودان.

