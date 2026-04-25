“لعبة العروش” بنكهة شرقية، ملحمة تُشعل الشاشة التركية… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: يستعد الممثل التركي القدير سليم بيرقدار لتجسيد دور البطولة في المسلسل التاريخي الضخم “نظام الملك: العصر الذهبي”، من إنتاج DSS Medya لصالح منصة Tabii التابعة لـ هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية.

في التفاصيل، يقدّم العمل نظرة تاريخية معمّقة حول حياة الوزير الأعظم للدولة السلجوقية الكبرى نظام الملك، صاحب المؤلَّف الشهير “سياستنامه”. وقد أُسندت مهمة الإخراج إلى أمير خليل زاده، بينما تولّى عيسى يلدز كتابة السيناريو وتصميم المشروع، بمشاركة فريق من الكتّاب، منهم: أحد تكين، عبد القادر إيلتر، وجانر إرزينجان.

ومن المقرّر أن يتكوّن المسلسل من ١٦ حلقة، تُقدَّم ضمن إطار درامي تاريخي عالي الجودة، على أن تنطلق عمليات التصوير في استوديوهات مدينة جبزي، فيما لا تزال المفاوضات جارية لاختيار بقية أبطال العمل إلى جانب بيرقدار.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة منصة “Tabii” لتعزيز مكتبتها بأعمال تاريخية ضخمة تسلّط الضوء على الشخصيات المؤثرة في التاريخين الإسلامي والتركي، وسط ترقّب كبير من جمهور هذا النوع من الدراما.