مهرجان موازين ٢٠٢٦ يبدأ العدّ التنازلي.. وهذا أول نجم على القائمة

دبي - فريق التحرير: أعلنت إدارة مهرجان موازين عن موعد دورته الـ٢١، والتي ستُقام في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة الممتدة من ١٩ إلى ٢٧ يونيو ٢٠٢٦، وسط ترقّب واسع من الجمهور.

وكشفت الجهة المنظمة عن أول الأسماء المشاركة، حيث يحيي النجم الفرنسي Ninho حفلاً جماهيريًا يوم ١٩ يونيو على منصة OLM السويسي، في عرض وُصف بأنه سيكون على قدر نجوميته وحضوره القوي.

وأكدت إدارة المهرجان أن الإعلان عن باقي الفنانين سيتم تباعًا خلال الفترة المقبلة، على أن تضم القائمة نخبة من النجوم من مختلف دول العالم، في إطار التنوع الموسيقي الذي يميز المهرجان.

ويُعد “موازين.. إيقاعات العالم” من أبرز المهرجانات الموسيقية على مستوى المنطقة، حيث يستقطب سنويًا كبار الفنانين العالميين ويحقق حضورًا جماهيريًا ضخمًا.