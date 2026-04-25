بالتصفيق والغناء داخل السينمات.. جمهور مايكل جاكسون يتفاعل مع فيلم السيرة الذاتية عن ملك البوب الراحل

تفاعل جمهور ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، مع عرض فيلم سيرته الذاتية «Michael» في إحدى السينمات ، وشهد العرض تصفيقًا حارًا من الحاضرين داخل دور العرض، بالإضافة لترديد بعض أغنيات جاكسون الشهيرة.

وحقق فيلم «Michael» انطلاقة قوية في شباك التذاكر العالمي، رغم طرحه في نطاق عرض محدود بعدد من الدول، إذ كشفت مجلة Variety أن العمل سجّل إيرادات بلغت 18.5 مليون دولار في يوم عرضه الأول.

ومن المتوقع أن يواصل الفيلم تصدره إيرادات شباك التذاكر عالميًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تقديرات تتراوح بين 65 و75 مليون دولار (أو أكثر) داخل السوق الأمريكية، وما بين 75 و80 مليون دولار على المستوى الدولي.

ويجسد شخصية مايكل جاكسون في الفيلم، ابن شقيقه جعفر جاكسون، حيث يستعرض العمل، الذي أخرجه أنطوان فوكوا، رحلة صعود ملك البوب من كونه المغني الرئيسي في فرقة عائلته «جاكسون 5» إلى انطلاقه في مسيرته الفردية، التي جعلته أحد أبرز نجوم الموسيقى في العالم، من خلال أعمال خالدة مثل «Thriller» و«Beat It»، إلى جانب تسليط الضوء على الإطلالات والأداءات التي أسهمت في ترسيخ صورته كأيقونة عالمية.

كما يقدم الفيلم معالجة سينمائية شاملة لمسيرة مايكل جاكسون الفنية والإنسانية، منذ بداياته المبكرة مع فرقة «جاكسون 5»، مرورًا بمرحلة النجومية العالمية، مع التركيز على الجانب الإبداعي في حياته الفنية، دون التطرق إلى القضايا القانونية التي لاحقته خلال مسيرته.

ويختتم العمل أحداثه بالتوقف عند وفاة مايكل جاكسون عام 2009 عن عمر ناهز 50 عامًا، تاركًا إرثًا موسيقيًا ما زال حاضرًا حتى اليوم ويؤثر في أجيال متعاقبة من محبي الموسيقى حول العالم.

المصري اليوم