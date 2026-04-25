شكرا لقرائتكم خبر «الأدب والنشر والترجمة» تفتح باب التسجيل في مبادرة دعم صناع المحتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة فتح باب التسجيل في منصة دعم صناع المحتوى، أحد المسارات الاستراتيجية تحت مظلة مبادرة الأدب في كل مكان التي تأتي بدعم من برنامج جودة الحياة، في خطوة طموحة نحو تعزيز نمو قطاعات الأدب والنشر والترجمة عبر دعم الممارسين وتسويق إنجازاتهم في إثراء المحتوى المحلي، وإبراز إرث المملكة الثقافي على الصعيدين المحلي والدولي. وتهدف المبادرة إلى جعل الثقافة أسلوب حياة، رافعة قيمة الأدب في حياة الفرد، محفزة بذلك المبدعين على الإنتاج الأدبي والثقافي المبتكر، ليكونوا بجهودهم شركاء مؤسسات القطاع الخاص والثالث في النهوض بالقطاع الثقافي المحلي. وتتجسد أهداف المبادرة في 3 مسارات حيوية تجمع بين الخبرة والتجربة، حيث يركز مسار «ق.ق» على دعم صناع القصة القصيرة من خلال إتاحة أعمالهم بأساليب مبتكرة تواكب متطلبات العصر، إلى جانب تقديم دعم استشاري، مادي، وترويجي يسهم في إنتاج قصص نوعية تثري المشهد الأدبي وتعزز حضور الأدب السعودي، كما يأتي مسار «شباك» لدعم صناع المحتوى الأدبي المرئي، عبر تمكينهم من إنتاج محتوى بصري مبتكر، وتقديم الدعم المادي والاستشاري والترويجي لإنتاج فيديوهات متعددة اللغات تستهدف جمهورا عالميا، فيما خصص مسار «سحابة أدب» لدعم صناع المحتوى الأدبي المسموع (البودكاست)، من خلال تمكينهم من إنتاج حلقات متميزة تبث في الأماكن العامة، بما يسهم في تعزيز حضور الأدب في الفضاءات اليومية.

كانت هذه تفاصيل خبر «الأدب والنشر والترجمة» تفتح باب التسجيل في مبادرة دعم صناع المحتوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.