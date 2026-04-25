أمطار الربيع تنعش منطقة الباحة وتستقطب المتنزهين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتست منطقة الباحة حلة ربيعية زاهية مع هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، أسهمت في جريان الأودية وتشكل الشلالات الموسمية على السفوح الجبلية، في مشاهد طبيعية نابضة بالحياة عززت من جاذبية المنطقة بوصفها وجهة سياحية لعشاق الطبيعة.

وشهدت المرتفعات والمنتزهات تدفق المياه عبر التكوينات الصخرية، مكونة شلالات موقتة أضفت بعدا بصريا مميزا، فيما تزينت المدرجات الزراعية بغطاء نباتي أخضر، تزامنا مع اعتدال درجات الحرارة وتشكل الضباب الخفيف على قمم الجبال والغابات.

وتوافد الأهالي والزوار إلى المواقع الطبيعية والمنتزهات المفتوحة، في مشهد عكس نشاط السياحة الداخلية خلال موسم الأمطار، حيث استمتع المتنزهون بالأجواء المنعشة، إلى جانب توثيق اللحظات بين الشلالات والغيوم المنخفضة.

كما شهدت الطرق المؤدية إلى الأودية والمرتفعات حركة نشطة، مع متابعة الجهات المعنية للحالة المطرية ميدانيا، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الزوار، والتأكيد على التقيد بإرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.