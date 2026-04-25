معماري سوداني يفوز بالجائزة الكبرى لجمعية المعماريين اليابانيين والسفارة بطوكيو تحتفي بإنجازه

حقّق المعماري السوداني الدكتور ياسين محمد إبراهيم إدريس إنجازاً مهنياً بارزاً بفوزه بالجائزة الكبرى لجمعية المعماريين اليابانيين (AIJ) لعام 2026، تقديراً لإسهاماته المتميزة في تصميم المباني الصديقة للبيئة والخالية من الكربون، والتي تتماشى مع المبادرات الحديثة للمباني الموفرة للطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي.

واحتفاءً بهذا الإنجاز، استقبل سفير السودان لدى اليابان، السفير الريح حيدوب، بمكتبه أمس، وبحضور المستشار علي محمد أحمد عثمان، الدكتور ياسين، حيث قام بتكريمه ومنحه شهادة تقديرية من البعثة، تقديراً لما حققه من نجاح مشرّف يعكس صورة مشرفة للكفاءات السودانية بالخارج.

وأعرب السفير الريح حيدوب خلال اللقاء عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مشيداً بما يتميز به السودانيون في اليابان من تفوق أكاديمي ومهني، وما يحظون به من سمعة طيبة وتقدير لدى الشعب الياباني.

وأكد أهمية مساهمة الكفاءات السودانية بالخارج، لا سيما في اليابان، في دعم جهود إعادة الإعمار والبناء في السودان، خاصة بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية.

من جانبه، أكد الدكتور ياسين محمد إبراهيم إدريس أهمية دور السودانيين بالخارج في تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان عبر الدبلوماسية الشعبية، مشدداً على استعدادهم لبذل كل الجهود الممكنة للمساهمة في إعادة بناء السودان ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.

سونا