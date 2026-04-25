إصابة صلاح مع ليفربول تثير قلق مصر قبل كأس العالم

أثار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قلق الجماهير المصرية بعدما خرج من ملعب مباراة فريقه أمام كريستال بالاس يوم السبت بسبب آلام في العضلة الخلفية وذلك قبل أقل من شهرين على انطلاقة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسقط صلاح على أرض الملعب بعد مرور 58 دقيقة من بداية مباراة ليفربول وكريستال بالاس ودخل الفريق الطبي لمحاولة علاجه قبل أن تتبين عدم قدرته على المواصلة وغادر الملعب وسط تصفيق الجماهير الحاضرة.

ويترقب ليفربول تشخيص إصابة صلاح وسط مخاوف من غيابه لنهاية الموسم، مما يهدد بإسدال الستار مبكرًا عن مسيرته الطويلة مع النادي الإنجليزي قبل شهر من نهايتها، كما تثير إصابة الهداف الكبير قلق منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم، إذ سيواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وأعلن صلاح الشهر الماضي رحيله عن ليفربول بعدما قضى 9 مواسم في صفوفه، وضعته ثالثاً في ترتيب هدافي الفريق الأحمر عبر التاريخ.

