شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من مخاوف الجفاف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهت أسعار النفط تعاملات متقلبة يوم الجمعة على تباين، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية قوية، مع موازنة المتداولين بين اضطرابات الإمدادات واحتمالات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تُسهم في الحد من تلك الاضطرابات.

واستقرت عقود خام برنت عند 105.33 دولارًا للبرميل، مرتفعة 26 سنتًا أو نحو 0.3%، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 94.40 دولارًا للبرميل، بانخفاض 1.45 دولار أو 1.5%.

وعلى مدار الأسبوع، صعد خام برنت بنحو 16%، فيما ارتفع الخام الأمريكي قرابة 13%.

وتخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة بعد تقارير أفادت بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المتوقع أن يصل إلى إسلام آباد لمناقشة مقترحات استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، عقب انهيار جولة سابقة هذا الأسبوع.

وتراجعت الأسعار بشكل أكبر بعد تقرير لشبكة CNN أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إرسال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني.

وفي وقت لاحق، قال ترامب إن إيران تخطط لتقديم عرض يهدف إلى تلبية مطالب الولايات المتحدة، مضيفًا: "إنهم يقدمون عرضًا وسنرى".

وفي وقت مبكر من الجلسة، ارتفعت الأسعار بنحو 2% وسط مخاوف من تصعيد عسكري جديد في المنطقة، بعد نشر إيران لقطات لقواتها وهي تقتحم سفينة شحن في مضيق هرمز، ومع تعثر إعادة فتح هذا الممر الحيوي.

وقال تاماس فارغا من شركة PVM للوساطة النفطية: "يقوم المتداولون بتقليص مراكزهم قبل عطلة نهاية أسبوع غير متوقعة، وسيعيدون تقييم مراكزهم مساء الأحد بناءً على تطورات إيران".

ولا تزال الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو خُمس إنتاج النفط العالمي قبل الحرب، شبه متوقفة، فيما أبرزت سيطرة إيران على سفينتين صعوبات تواجهها واشنطن في فرض السيطرة على الممر.

وأظهرت بيانات الشحن أن خمس سفن فقط، من بينها ناقلة منتجات نفطية إيرانية، عبرت المضيق خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان ترامب قد قال يوم الخميس إن إيران ربما عززت قدراتها العسكرية خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين، لكنه أضاف أن الجيش الأمريكي قادر على تدميرها خلال يوم واحد. كما أعلن يوم الأربعاء تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من المحادثات.

وقال جيم ريتر بوش من شركة Ritterbusch and Associates: "مع تصاعد التوترات هذا الأسبوع نتيجة عدم عقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن وقف إطلاق النار المفتوح قد يتزامن مع استمرار الصراع".

وأضاف: "هذا يدعم ارتفاع الأسعار، خاصة خام برنت والديزل، الأكثر حساسية لاستمرار الحرب".

من جانبها، حذرت شركة Haitong Futures من أن فشل المحادثات بنهاية أبريل واستئناف القتال قد يدفع أسعار النفط إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال العام.