تكنولوجيا: ‏JBL تقدم ميكروفونات جديدة في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشتهر شركة JBL بمكبرات الصوت وسماعات الأذن وسماعات الرأس، ولكن يبدو ان الشركة قد ركزت مؤخرًا على الميكروفونات لتلبية احتياجات منشئي المحتوى المعاصرين.

بدأ الأمر مع مجموعة Quantum Stream والتي تشمل الميكروفونات المكثفة، وقد جلبت الشركة ثلاثة من الميكروفونات المحدثة لهذه المجموعة إلى معرض CES 2024 في لاس فيغاس.

وكما يوحي الاسم، فإن Quantum Stream Talk مخصص في المقام الأول لمذيعي البث الصوتي والبث المباشر. يتميز مكبر الصوت المكثف بنمط التقاط فائق، لذا فهو يلتقط فقط ما هو أمامه مباشرة، اي الفم. ويؤدي هذا إلى تقليل الضوضاء في الخلفية بشكل كبير.

تساعد القاعدة الممتصة للصدمات على تقليل الضوضاء. وتبلغ تكلفة الميكروفون 50 دولارًا وسيتم إصداره في شهر مارس.

ومن ناحية أخرى، يعمل ميكروفون Quantum Stream Wireless على رفع مستوى الصوت، ويمكن ارتداؤه بالفعل من خلال تصميم مشبك. فقد تم تصميم الميكروفون للتسجيل أثناء التنقل، لأنه يتميز بنمط التقاط متعدد الاتجاهات يلتقط الصوت من كل اتجاه. وهذا يلتقط الضوضاء المحيطة بالطبع، ولكن قد يكون هذا هو الهدف عند إجراء التسجيلات الميدانية وما شابه.

علاوةً على ذلك، هناك خوارزمية مضمنة لتقليل الضوضاء البيئية غير المرغوب فيها ويأتي الميكروفون مزودًا بحقيبة سهلة الاستخدام.

تبلغ تكلفة Quantum Stream حوالي 100 دولار وسيتم إطلاقه أيضًا في شهر مارس.

وأخيرًا، يُطلق على الميكروفون الرئيسي اسم Quantum Stream Studio. ويتألق هذا الميكروفون الاحترافي كميكروفون للبث الصوتي، ولكنه من المفترض أن يكون أيضًا رائعًا لصنع الموسيقى والتعليق الصوتي والمهام ذات الصلة.

يضم الجزء الداخلي ثلاث كبسولات مكثفة ويلتقط الصوت بمعدل 192 كيلو هرتز/24 بت، وهو معدل أخذ عينات لجودة البث. هناك أربعة أنماط التقاط للاختيار من بينها، حسب احتياجاتك، بالاضافة إلى ضاغط مدمج للتعامل مع الضوضاء المفاجئة. سيتوفر Stream Studio في شهر مارس مقابل 150 دولارًا.

تتكامل كل هذه الميكروفونات مع تطبيق JBL المحدث، والذي يستخدم عادةً لضبط معلمات سماعات الرأس. يوفر التطبيق الذي تمت ترقيته الآن عناصر تحكم في الميكروفون، حتى تتمكن من الاتصال بالصوت المثالي مباشرةً من هاتفك بدلاً من الاضطرار إلى العبث بالأزرار والمقابض.

جميع هذه الميكروفونات متاحة للعرض التجريبي في معرض CES.

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