تكنولوجيا: Xgimi تطلق سلسلة أجهزة العرض Titan Noir بإضاءة فائقة ودقة مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Xgimi عن إطلاق سلسلة أجهزة العرض الجديدة Titan Noir عبر منصة كيك ستارتر لتقدم تجربة بصرية استثنائية تعتمد على التباين العالي وتضم هذه السلسلة ثلاثة إصدارات مختلفة لتلبية كافة الاحتياجات حيث يبدأ الإصدار الأساسي بإضاءة تبلغ 4800 لومن بينما يصل إصدار برو إلى 6000 لومن ويتألق إصدار ماكس الرائد بإضاءة فائقة تصل إلى 7000 لومن وتتميز هذه الأجهزة بتقديم نسب تباين أصلية مذهلة تتراوح بين 7000 إلى 1 وتصل إلى 10000 إلى 1 في الإصدار الأعلى لضمان عرض تفاصيل دقيقة وواضحة في جميع ظروف الإضاءة المحيطة

وتعتمد جميع إصدارات هذه السلسلة على تقنية العرض بالليزر الثلاثي لتقديم أداء لوني قوي ومبهر مع تغطية تبلغ 110 بالمئة من مساحة الألوان الواسعة لضمان دقة لا مثيل لها وتدعم هذه الأجهزة تشغيل المحتوى بدقة 4k الفائقة من خلال تقنية إزاحة البكسلات ورغم أن الدقة الأصلية تبلغ 1080 بكسل إلا أن هذه التقنية لا تسبب أي تدهور ملحوظ في جودة العرض النهائية مع الإشارة إلى أن معدل التحديث السريع والبالغ 240 هرتزاً يتوفر فقط عند تشغيل المحتوى بدقة الوضوح العالي الكامل وليس في دقة العرض الفائقة لتقديم تجربة سلسة في المشاهد السريعة

وعلى عكس أجهزة العرض ذات المدى القصير تأتي هذه السلسلة بمدى عرض قياسي مع نسبة إسقاط مرنة وقابلة للتعديل تتراوح بين 0,98 إلى 2,0 لتوفير خيارات تثبيت متنوعة تناسب مختلف الغرف والمساحات بالإضافة إلى دعم ميزة إزاحة العدسة ودمج نظام صوتي قوي ومتطور من هارمان كاردون لتجربة سينمائية متكاملة ويتوفر الإصدار الرائد من هذه السلسلة حالياً ضمن حملة التمويل الجماعي بسعر يبلغ 2999 دولاراً أمريكياً مع توقعات ببدء عمليات الشحن خلال شهر يونيو القادم ليصبح خياراً موثوقاً للمستخدمين الباحثين عن جودة سينمائية فائقة في منازلهم