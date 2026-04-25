تكنولوجيا: شائعة تفيد بأن أبل تطور آيفون خاص بالذكرى العشرين بشاشة رباعية الانحناء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل للاحتفال بمرور 20 عامًا على إطلاق أول آيفون في عام 2027، وتشير تسريبات جديدة إلى أن الشركة قد تقدم إصدارًا خاصًا بهذه المناسبة بتصميم شاشة مختلف كليًا.

ووفقًا لتسريب من Digital Chat Station، تعمل أبل بالتعاون مع سامسونج على تطوير شاشة جديدة لهذا الهاتف، حيث ستأتي بتصميم رباعي الانحناء يمتد إلى جميع الحواف، مع تخصيص درجة الانحناء حسب متطلبات أبل.

كما يُقال إن الشاشة ستأتي بدون طبقة الاستقطاب، وهو ما يساعد على تقليل السماكة وجعل التصميم أكثر نحافة. وقد يمنح ذلك الهاتف مظهرًا أقرب إلى شاشة ممتدة نحو الحواف بشكل أكبر من المعتاد.

وتشير المعلومات إلى أن أبل قد تتجه بهذا الهاتف إلى تغيير فلسفة التصميم التي اعتمدت لسنوات طويلة على الشاشات المسطحة، وهو توجه أثّر أيضًا على العديد من هواتف اندرويد. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل غير واضحة حول مدى امتداد الشاشة على الجوانب، خاصة مع وجود شائعات سابقة عن تصميم يعتمد على شاشة شبه كاملة.

ومن المتوقع أن تكشف التسريبات المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول هذا الهاتف الخاص بالذكرى العشرين.

