تكنولوجيا: تسريب يكشف Galaxy Book6 Edge بمعالج Snapdragon X2 Elite الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر حاسب Samsung Galaxy Book6 Edge في تسريب جديد قبل الإعلان الرسمي، بعد أن كشفت سامسونج سابقًا عن سلسلة Galaxy Book6 في معرض CES بمعالجات Intel. ويُعد إصدار Edge مخصصًا للأجهزة العاملة بمعالجات ARM.

وجاء التسريب عبر متجر ألماني نشر صفحة الجهاز مبكرًا، حيث ظهر الطراز بقياس 16 بوصة مع ذاكرة 16 جيجابايت وتخزين 512 جيجابايت، بسعر يقارب 2200 يورو.

ويعمل الحاسب بمعالج Snapdragon X2 Elite من كوالكوم، ويضم وحدة معالجة مركزية مكونة من 18 نواة مع معالج رسومي XE-90، إضافة إلى دعم ذاكرة LPDDR5X ونواة ذكاء اصطناعي بقدرة 80 TOPS لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في Windows 11.

ويحمل الجهاز شاشة OLED قياس 16 بوصة بدقة 2880×1800 ومعدل تحديث 120 هرتز، مع طبقة مضادة للانعكاس وسطوع يصل إلى 500 شمعة. ويبلغ سُمك الحاسب 12.3 مم فقط مع وزن 1.55 كجم، ويعتمد على بطارية بسعة 61.8 واط ساعة توفر عمر استخدام يصل إلى 22 ساعة.

كما يتضمن الجهاز منافذ تشمل HDMI 2.1 ومنفذي USB 4.0 ومنفذ USB-A إضافة إلى منفذ سماعة وقارئ microSD، إلى جانب دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4. ويأتي أيضًا بقارئ بصمة وكاميرا أمامية بدقة 1080p.

ولم تؤكد سامسونج بعد موعد الإطلاق الرسمي أو توفر نسخة أصغر، على أن تظهر التفاصيل الكاملة لاحقًا.

