تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy Z Fold8 قد يأتي بثقب أصغر للكاميرا الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن Samsung Galaxy Z Fold8 سيأتي بثقب أصغر للكاميرا الأمامية مقارنة بالجيل السابق، رغم أنه قد يكون أكثر سماكة قليلًا من Galaxy Z Fold7.

وبحسب المسرب Ice Universe، يبلغ قطر فتحة الكاميرا في Galaxy Z Fold7 نحو 3.7 مم، بينما سينخفض في Galaxy Z Fold8 إلى 2.5 مم فقط. ويُقال إن سامسونج اعتمدت تقنية جديدة تسمح بتقليل حجم فتحة الكاميرا بشكل ملحوظ.

وكان Galaxy Z Fold7 قد تضمن كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل داخل فتحة الشاشة الخارجية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت سامسونج ستجري ترقية على هذه الكاميرا في الجيل الجديد. في المقابل، تشير الشائعات إلى احتمال ترقية الكاميرا الواسعة إلى 50 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل.

كما تكشف التسريبات أبعاد الهاتف، حيث يُتوقع أن يبلغ قياسه عند الفتح 158.4 × 143.2 × 4.5 مم، وعند الطي 158.4 × 72.8 × 9 مم. بينما جاء Galaxy Z Fold7 بسُمك 4.2 مم عند الفتح و8.9 مم عند الطي، ما يشير إلى زيادة طفيفة في سماكة الجيل الجديد.

