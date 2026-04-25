تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة الفقاعات العائمة للإشعارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل واتساب اختبار ميزات جديدة لمستخدمي اندرويد وiOS، ومن أحدثها ميزة الفقاعات العائمة للإشعارات، وهي ميزة تدعمها جوجل في نظام اندرويد منذ اندرويد 10.

وكشف موقع WABetaInfo أن واتساب بدأ بالفعل اختبار هذه الميزة داخل تطبيقه على اندرويد. وتعتمد الفكرة على ظهور فقاعة عائمة على الشاشة عند وصول رسالة جديدة، سواء من محادثة فردية أو جماعية، وتبقى هذه الفقاعة ظاهرة فوق الشاشة الرئيسية أو أثناء استخدام أي تطبيق آخر.

وتعرض الفقاعة صورة جهة الاتصال أو المجموعة، مع أيقونة صغيرة لواتساب لتوضيح مصدر الإشعار. وعند الضغط عليها، تفتح نافذة مصغرة للمحادثة تتيح قراءة الرسائل والرد عليها دون الحاجة لفتح التطبيق بالكامل.

وتوفر هذه الميزة تجربة أسرع في المراسلة وتعدد المهام، إذ يمكن مثلًا مشاهدة فيديو والرد على أكثر من محادثة في الوقت نفسه دون مغادرة التطبيق المستخدم. ولا تزال الميزة قيد الاختبار حاليًا، ومن المتوقع طرحها أولًا لمستخدمي النسخ التجريبية قبل إطلاقها رسميًا لجميع المستخدمين.

