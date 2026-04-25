سعود بن صقر يحضر فعالية ثقافية أقامتها سفارة السلفادور لدى الدولة في رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، فعالية ثقافية أقامتها سفارة جمهورية السلفادور لدى الدولة في رأس الخيمة، وذلك بحضور سعادة جيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، وسعادة خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الفعالية تبادل الأحاديث الودية حول أهمية التبادل الثقافي في ترسيخ التعاون الثنائي، وبناء جسور التفاهم والاحترام بين الشعوب.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في توطيد أواصر العلاقات وتعزيز التعاون، وتشكّل جسراً للتعرّف إلى ثقافات الشعوب.

من جانبه، عبّر سعادة جيراردو بيريز فيغيروا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على تلبية الدعوة، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السلفادور، وبالنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.