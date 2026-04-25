بلدية العين تطبق تقنية التعقيم الحراري للتربة لتعزيز الاستدامة الزراعية والقضاء على الأعشاب الضارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت بلدية مدينة العين عن مشروع التعقيم الحراري "الشمسي" للتربة، كأحد الحلول الزراعية المبتكرة والصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتبني أفضل الممارسات المستدامة في إدارة المساحات الخضراء وتحسين جودة التربة في المدينة.

ويعتمد المشروع على استغلال الطاقة الشمسية لرفع درجة حرارة التربة إلى مستويات كفيلة بالقضاء على مسببات الأمراض الزراعية وبذور الأعشاب الضارة، دون الحاجة إلى استخدام المبيدات الكيميائية التقليدية، مما يسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

وأوضحت المهندسة اليازية راشد النيادي مديرة المشروع، أن آلية تنفيذ المشروع تتم عبر تغطية التربة بأغطية بلاستيكية شفافة تتيح نفاذ أشعة الشمس وتحتفظ بالحرارة داخل التربة لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، مع إدارة دقيقة لمستويات الرطوبة والحرارة لضمان تحقيق أفضل النتائج بالإضافة إلى استخدام الأسمدة العضوية والكيميائية المعتمدة والتي تساعد على رفع درجة حرارة التربة وبالتالي تزيد من فاعلية التعقيم الحراري.

وأكدت أن هذا المشروع يحقق مجموعة من الفوائد، من أبرزها تحسين خصوبة التربة، وزيادة النشاط الحيوي فيها، وتقليل انتشار الآفات والأمراض النباتية، إلى جانب رفع كفاءة نمو النباتات وتقليل الاعتماد على المبيدات، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد.

وأشارت إلى أن تطبيق هذا الابتكار يمثل نموذجاً عملياً لتوظيف الموارد الطبيعية في خدمة الزراعة الحضرية، ويعكس التزامها بدعم توجهات الدولة نحو الزراعة الذكية والمستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي وفق أفضل المعايير البيئية.

وأكدت البلدية استمرارها في تطوير وتبني مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة مدينة العين كمدينة رائدة في الابتكار الزراعي والاستدامة.