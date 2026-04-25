الاحتلال يصعد من اعتداءاته جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة

القاهرة - كتب محمد نسيم - واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، في خرق متواصل للهدنة التي بدأت في 16 نيسان/ أبريل الجاري لمدة عشرة أيام، قبل أن يتم تمديدها منتصف ليل أمس لثلاثة أسابيع إضافية.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن قوات الاحتلال نفذت تفجيرين في بلدة الخيام، فيما استهدف طيران الاحتلال الحربي فجرا منزلا في بلدة تولين – قضاء مرجعيون، أعقبه قصف مدفعي طال البلدة.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة خربة سلم فيما أغارت فجرا على أطراف بلدة مجدل زون في قضاء صور، إلى جانب غارة ليلية استهدفت مرتفعات الريحان.

ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته وتهديداته على مناطق جنوب لبنان، في استمرار واضح لخروقاته لاتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.

