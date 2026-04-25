"العالمية للأرصاد" ترجح عودة ظاهرة الـ"نينيو" منتصف العام الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - رجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أمس، حدوث ظاهرة الـ"نينيو" ابتداءً من منتصف عام 2026، ما سيؤثر على درجات الحرارة ومعدلات الأمطار في أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى تغير ملحوظ في المحيط الهادئ الاستوائي، موضحة أن درجات حرارة سطح المياه ترتفع بسرعة، ما يُنذر بعودة محتملة لظاهرة الـ"نينيو" بين شهري مايو ويوليو المقبلين، متوقعةً للأشهر الثلاثة المقبلة أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد على سطح الأرض الظاهرة، إلى جانب تقلبات محلية في معدلات هطول الأمطار.

وتتميز الـ"نينيو" بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، وتحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر من تسعة أشهر إلى اثني عشر شهرًا.