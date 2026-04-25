العراق يتسلم رسالة من الصين

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية نزار ئاميدي تسلم رسالة تهنئة من فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، اليوم السبت 25 نيسان 2026 في قصر بغداد، السفير الصيني لدى العراق تسوي وي الذي نقل إلى الرئيس رسالة الرئيس الصيني والتي أشار خلالها إلى "عمق علاقات الصداقة بين البلدين واستمرار الدعم والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما أكد الرئيس جينبينغ أن "التعاون الثنائي، سيما في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة، حقق نتائج إيجابية"، معربا عن حرصه "على تعزيز العلاقات والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وحمّل رئيس الجمهورية السفير تسوي وي تحياته إلى الرئيس الصيني، مؤكداً "رغبة العراق في تعضيد العلاقات مع الصين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الصديقين".