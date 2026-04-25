تكنولوجيا: تسريب وحدات تجريبية لهواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسربت اليوم نماذج تجريبية (Dummy Units) تُظهر التصميمات المتوقعة لهواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra، والذي يُشاع أنه الاسم النهائي لهاتف iPhone Fold.

وتعتمد هذه النماذج على مخططات CAD تُرسل عادةً إلى شركات تصنيع الأغطية، لذلك غالبًا ما تعكس بدقة الشكل العام والأبعاد وتصميم وحدة الكاميرا.

وتُظهر الصور أن هاتف iPhone Ultra قد يأتي بدون دعم MagSafe، وهو أمر لافت، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان يدعم الشحن اللاسلكي بدون هذه الميزة أو أنه يفتقر إليها بالكامل. كما تكشف التسريبات أن الهاتف سيضم كاميرتين فقط، رغم أنه يُتوقع أن يكون الأغلى في تاريخ أبل.

ومن جهة أخرى، توضح مقارنة بين نماذج iPhone 17 Pro Max وiPhone 18 Pro Max أن التصميم العام لم يتغير بشكل كبير، لكن وحدة الكاميرا أصبحت أكثر سماكة في الجيل الجديد.

إذ ارتفعت سماكة الجزء الخلفي عند منطقة الكاميرات إلى 11.54 مم مقارنة بـ11.23 مم في الجيل السابق، بينما بلغ إجمالي السماكة مع الكاميرات 13.77 مم بدلًا من 12.92 مم.

كما تُظهر الصور المقارنة أن هاتف iPhone Ultra عند فتحه يمتلك عرض شاشة قريبًا جدًا من طول iPhone 17 Pro Max، مع ارتفاع يُقدر بنحو 111.5 مم. وفي مقارنة أخرى مع iPad mini، يبدو أن شاشة الهاتف أصغر، لكنها تستفيد من حواف أنحف تقلل الفارق البصري بشكل ملحوظ.

ومن المتوقع أن تُطلق أبل هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra خلال حدثها السنوي في سبتمبر، بينما تصل إصدارات iPhone 18 العادية وiPhone 18e وiPhone Air 2 في ربيع العام التالي.

