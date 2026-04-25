تكنولوجيا: تسريب جديد يؤكد إطلاق iPhone Ultra أو Fold في خريف 2026 مع كشف الأبعاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجددت التسريبات حول موعد إطلاق هاتف iPhone Ultra أو iPhone Fold، حيث تشير معلومات جديدة إلى أن أبل لا تزال تخطط للكشف عنه خلال حدث الخريف في عام 2026 إلى جانب سلسلة iPhone 18.

وجاء التأكيد هذه المرة من المسرب Ice Universe، الذي نشر صورة غير رسمية للهاتف مع تعليق يشير إلى إطلاق منتجات أبل في خريف 2026.

ورغم عدم تحديد تاريخ دقيق، فمن المتوقع أن يُقام الحدث خلال شهر سبتمبر، وهو ما قد يجعل الهاتف أول إعلان كبير تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي يتولى المنصب في الأول من سبتمبر 2026.

كما كشفت تسريبات سابقة لنماذج تجريبية عن مقارنة أحجام iPhone Ultra مع iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إضافة إلى مقارنته مع iPhone 17 Pro Max وiPad mini عند فتحه، ما أعطى تصورًا أوضح لحجم الجهاز.

وتوضح مخططات جديدة للأبعاد أن الهاتف القابل للطي قد يأتي بسماكة تبلغ نحو 9.23 مم عند الطي، وهي أنحف من التوقعات السابقة التي أشارت إلى 9.6 مم. كما يُقال إن السماكة القصوى مع بروز الكاميرا قد تصل إلى نحو 13 مم.

وتشير المعلومات أيضًا إلى أن الهاتف سيأتي بخيارين من الألوان، هما الأسود والفضي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.

