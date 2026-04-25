انت الان تتابع خبر تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي لاختيار مرشح رئاسة الحكومة إلى الغد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن “الإطار التنسيقي قرر تأجيل اجتماعه الخاص بحسم مرشح رئاسة الحكومة إلى يوم غد”.

واضاف ان "الاجتماع كان من المقرر ان يعقد مساء اليوم في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".



وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يفرض على الكتلة النيابية الأكبر تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/أبريل الجاري.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي عدم الالتزام بهذه المهلة إلى تعقيد المشهد السياسي وإعادة البلاد إلى نقطة الصفر.