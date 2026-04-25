حين يتحوّل الفقد إلى كابوسٍ حي… جيك راينر يروي ألمه بعد مقتل والديه على يد شقيقه

دبي - فريق التحرير: في شهادة إنسانية مؤلمة، خرج جيك راينر عن صمته ليروي للمرة الأولى تفاصيل المأساة التي قلبت حياته رأسًا على عقب، بعد فقدانه والديه روب راينر وميشيل سينغر راينر بشكل مفاجئ في ديسمبر الماضي، واصفًا ما يعيشه منذ ذلك الحين بأنه “كابوس حي” لا ينتهي.

وأوضح جيك، في مقال شخصي صريح، أنه تلقّى خبر وفاة والدَيه أثناء تواجده خارج المنزل، في لحظة وصفها بأن العالم كما كان يعرفه “انهار بالكامل”، مشيرًا إلى أنه لم يتمكّن حتى اليوم من استيعاب فكرة خسارتهما معًا في الوقت نفسه. وأضاف أن هذه الفاجعة سلبته الكثير من اللحظات التي كان ينتظرها، من حضورهما في زفافه إلى رؤية أحفادهما، وهو ما يملأه بالحزن والغضب في آنٍ معًا.

واستعاد جيك ذكرياته العميقة مع والدته، التي وصفها بأنها “القلب والعمود الفقري للعائلة”، مؤكدًا أنها كانت داعمته الأولى في كل مراحل حياته، لا سيما خلال دراسته وبداياته المهنية، وأن حضورها لا يزال يرافقه في كل تفاصيل يومه. كما تحدث عن علاقته بوالده، الذي اعتبره مثله الأعلى، مشيرًا إلى أنه كان شخصًا صادقًا وشغوفًا، وداعمًا له في كل قراراته، حتى عندما قرر تغيير مساره المهني.

وأشار إلى أن والدَيه كانا “النور الذي يهديه الطريق” وأساس شخصيته، مؤكدًا أن الحب الذي جمع العائلة كان استثنائيًا وغير مشروط، وأن علاقتهما الزوجية كانت نموذجًا يحتذى به بالنسبة له.

وفي سياق متصل، تطرّق جيك إلى تداعيات الحادثة، حيث أُلقي القبض على شقيقه الأصغر نيك راينر بعد ساعات من العثور على جثتي والدَيه، في تطوّر صادم زاد من تعقيد المأساة العائلية. ورغم قسوة ما حدث، أشار جيك بشكل غير مباشر إلى حجم الصدمة التي تعيشها العائلة، دون الخوض في تفاصيل إضافية، مكتفيًا بالتأكيد على الألم العميق الذي خلّفته تلك الليلة في حياته.

كما لم يُخفِ جيك صعوبة الأيام التي يعيشها بعد هذه الخسارة، لافتًا إلى أن كل يوم يمرّ يبدو “قاسيًا ومؤلمًا”، وأن الحياة لم تعد كما كانت، حيث باتت كل تحركاته وقراراته مرتبطة بهذه المأساة. ورغم كل الذكريات الجميلة التي جمعته بوالدَيه، اعترف بأنه مستعد للتخلي عنها مقابل “ساعة واحدة فقط” إضافية معهما.

وختم جيك حديثه بالتأكيد أن هدفه من هذه الشهادة ليس فقط التعبير عن حزنه، بل أيضًا تسليط الضوء على عمق ما فقده، وتكريم حب والدَيه والإرث الإنساني الكبير الذي تركاه في حياته.