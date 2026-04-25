الشيخ همام حمودي يكشف اولويات الاطار لاختيار مرشح رئاسة الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ حمودي ان "الإطار التنسيقي وضع أولويات لاختيار رئيس الوزراء، أبرزها: القبول الوطني، والالتزام برؤية المرجعية العليا، وتحقيق مصلحة العراق".واضاف ان "اختيار رئيس الوزراء يأتي من خلال الأصوات الانتخابية وعدد النواب والقوى الوطنية داخل البرلمان".

واكد "نحرص على أن يكون المرشح قادراً على النجاح في المنصب ويحظى بإجماع قوى الإطار التنسيقي"، لافتاً الى ان "الإطار يمثل المرجعية السياسية لرئيس الوزراء القادم".