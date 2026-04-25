نيكول كيدمان تخاطر بصحتها من أجل مشهد واحد… والنهاية كانت في المستشفى

دبي - فريق التحرير: نُقلت النجمة نيكول كيدمان إلى المستشفى بشكل عاجل بعد تصوير مشهد مصارعة مرهق ضمن مسلسل “Margo’s Got Money Troubles” على منصة Apple TV+، وذلك بتاريخ الثاني والعشرين من أبريل ٢٠٢٦.

وبحسب تصريحات زميلها في البطولة نيك أوفرمان لمجلة People، كانت كيدمان تعاني من الإنفلونزا يوم التصوير، ما أثار قلق فريق العمل من احتمال غيابها عن المشهد، خصوصاً أن التصوير كان مقرراً ليوم واحد فقط. ورغم ذلك، حضرت كيدمان لاحقاً وهي تبدو شاحبة ومتعبة جداً، لكنها أصرت على إكمال المشهد بالكامل بكل احترافية.

وأوضح أوفرمان أنها أتمّت التصوير وكأنها “بطلة خارقة”، قبل أن يتم نقلها مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر المحاليل الوريدية بسبب حالتها الصحية.

وكانت كيدمان قد أكدت في حديث سابق أنها واجهت المشهد بشجاعة فور دخولها الحلبة، مشيرة إلى أن التزامها ينبع من إيمانها بروح الممثل المحترف الذي يعطي كل ما لديه مهما كانت الظروف.

يُذكر أن المسلسل يضم نخبة من النجوم أبرزهم ميشيل فايفر وإيل فانينغ، ويحظى باهتمام واسع بفضل مزيجه بين الكوميديا والدراما.