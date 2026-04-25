وثائقي صادم عن كايلي مينوغ على نتفليكس… ومادونا تدخل على الخط

دبي - فريق التحرير:

أعلنت منصة نتفليكس عن إنتاج سلسلة وثائقية جديدة تسلّط الضوء على الفنانة الأسترالية كايلي مينوغ، وذلك ضمن عمل مؤلف من ثلاث حلقات يستعرض محطات حياتها ومسيرتها الفنية الممتدة عبر أجيال متعددة.

وبحسب ما جاء في الإعلان الرسمي الصادر في الساعات الماضية، ستفتح كايلي أرشيفها الشخصي أمام الجمهور، مستعيدةً تفاصيل رحلة “أسرت وألهمت وشكّلت الموسيقى التصويرية لحياة ملايين المتابعين”، من خلال لقطات مصوّرة قديمة بكاميرات منزلية، وصور شخصية نادرة، إلى جانب مقابلات جديدة معها.

كما سيكشف الوثائقي الجانب الإنساني خلف النجاحات، مسلطاً الضوء على كيفية مواجهة كايلي للضغوط الإعلامية والخسارات الشخصية والمرض، بروح صلبة جعلتها تحصد احتراماً واسعاً يتجاوز حدود جمهورها المعتاد.

ويحمل العمل عنوان “Kylie”، وهو من إخراج المخرج الحائز على جائزتي إيمي وبافتا مايكل هارت، المعروف بأعمال مثل Three Identical Strangers وStill: A Michael J. Fox Movie وBECKHAM. أما الإنتاج فيتولاه جون باتسيك عبر شركة VENTURELAND، الفريق الذي يقف خلف أعمال ناجحة مثل Wham! وThe Deepest Breath وBECKHAM.

ومن المقرر أن يتضمن الوثائقي ظهور عدد من النجوم كضيوف، من بينهم نيك كايف وبيت ووترمان وجيسون دونوفان وشقيقتها دانيي مينوغ.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لعرض السلسلة على نتفليكس.

وفي سياق آخر، ترددت معلومات خلال الساعات الماضية عن احتمال تعاون فني مرتقب يجمع بين كايلي مينوغ ومادونا ضمن ألبوم مادونا الجديد الذي يُشاع أنه يحمل اسم Confessions11. وبحسب ما تم تداوله، فقد كشف متجر Amoeba Records عن قائمة أغنيات محتملة، وسط ترجيحات بأن تحمل الأغنية المشتركة عنوان Slow Motion Fire، إلا أن هذه المعلومات لا تزال ضمن نطاق الشائعات ولم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن.