انت الان تتابع خبر آميدي والسامرائي يؤكدان أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام العزم في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، برفقة وفد من نواب وقيادات تحالف العزم، فخامة رئيس الجمهورية السيد نزار آميدي، حيث قدّم في مستهل اللقاء التهنئة إلى فخامته بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، ثم جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاستحقاقات الدستورية".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز التعاون بين السلطات، والعمل المشترك لدعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل مؤسسات الدولة، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وفق التوقيتات المحددة، بما يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز مسار الدولة".